В Свердловской области голосование по поправкам в Конституцию пройдёт во дворах

Глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов на пресс-конференции рассказал, что более чем 20 городов региона (в том числе Екатеринбург) изъявили желание организовывать голосование по поправкам в Конституцию на придомовых территориях, то есть в специально установленных во дворах жилых домов тентах и шатрах, пишет Znak.com.

«Члены избирательной комиссии будут на какое-то время выходить на придомовые территории и давать возможность проголосовать во дворе. Мы рассчитываем, что в ежедневном режиме будет работать порядка 100 мобильных участков. Это большой объём», — прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Список и адреса участков, а также формат их работы в регионе пока не определён — он будет опубликован на сайте избирательной комиссии региона позже.

«Это может быть тент, какая-то беседка и так далее. В любом случае там будет соблюдение норм безопасности — возможность проголосовать в кабинке, измерение температуры и так далее», — добавил Высокинский.

Кроме того, избирательную комиссию можно будет вызвать на дом, чтобы проголосовать не выходя из квартиры; веских причин, как в единый день голосования, для этого не нужно — достаточно лишь выразить желание и уведомить о нём избирательную комиссию.

Напомним, общероссийское голосование о поправках в Конституцию официально назначено на 1 июля, горожанам также предоставят возможность проголосовать досрочно начиная с 25 июня. Поправки, помимо прочего, подразумевают возможность действующего президента Владимира Путина баллотироваться на следующих двух президентских выборах, несмотря на то что он занимает этот пост уже четвёртый срок.