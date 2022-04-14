В Свердловской области гидов-экскурсоводов будут аттестовать каждые пять лет

С 1 июля 2022 года, чтобы быть гидом-экскурсоводом в Свердловской области, необходимо проходить аттестацию раз в пять лет. Для этого в каждом регионе будет создана комиссия, в Свердловской области аттестацией гидов займётся департамент туризма.

Нововведения связаны с изменением федерального закона об основах туристской деятельности. Он вступит в силу с 1 июля 2022 года. Однако осуществлять деятельность без аттестации экскурсоводы смогут до 1 июля 2023 года.

Для прохождения аттестации в качестве экскурсовода или гида-переводчика человек должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы, говорится в новом законе.

«У нас есть год для того, чтобы обучить экскурсоводов и аттестовать их. Обучение должно составлять не менее 250 часов. Сейчас по новой программе уже обучено 50 экскурсоводов в Свердловской области», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Нововведение не коснётся религиозных и паломнических организаций, музеев и других объектов туристического показа.

Аттестат будет действовать пять лет. Свидетельства, которые экскурсоводы получали ранее, будут действительны до 1 января 2024 года. Обучение планируют сделать бесплатным. Сведения об экскурсоводах будут вносить в единый всероссийский реестр, в котором укажут, где и какие экскурсии гиды смогут проводить.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.