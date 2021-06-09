В Свердловской области ГИБДД устроила рейд по выявлению уставших водителей

Сотрудники ГИБДД и Центра медицины катастроф устроили рейд на трассах Свердловской области — из-за увеличения на 35% числа ДТП с грузовыми автомобилями специалисты ищут уставших водителей большегрузов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«В спецавтомобиле медики проводят экспресс-исследование состояния автомобилистов, госавтоинспекторы технического надзора при помощи показаний тахографов, установленных в грузовых автомобилях, оценивают соблюдение водителем режима труда и отдыха», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

На ЕКАД и Режевском тракте инспекторы и медики выявили 16 нарушителей, среди них не только утомившиеся водители, но и те, у кого неисправен руль и отсутствуют путевые документы. Два грузовика отправили на спецстоянку. Также рейд проводится на трассах в сторону Тюмени, Перми и на подъезде к Каменску-Уральскому.

Сотрудники ГИБДД подчеркнули, что за нарушение режима труда и отдыха водителям грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Отдельно в ведомстве уточнили, что с начала года в авариях с грузовыми автомобилями погибли 47 человек, ещё 199 получили травмы.