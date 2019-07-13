В Свердловской области фурам запретили ездить по федеральным трассам из-за сильной жары

Из-за сильной жары, пришедшей на средний Урал, дорожные службы временно запретили тяжеловесному транспорту ездить по федеральным трассам — чтобы фуры не повредили дорожное покрытие.

Как сообщается на официальном портале ФКУ «Уралуправтодор», запрет вступил в силу утром 13 июля. Водители грузовиков смогут продолжить двигаться по маршруту в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Запрет коснулся не всех грузовых автомобилей.