В Свердловской области фурам запретили ездить по федеральным трассам из-за сильной жары

13.07.2019 16:31
Из-за сильной жары, пришедшей на средний Урал, дорожные службы временно запретили тяжеловесному транспорту ездить по федеральным трассам — чтобы фуры не повредили дорожное покрытие.
Как сообщается на официальном портале ФКУ «Уралуправтодор», запрет вступил в силу утром 13 июля. Водители грузовиков смогут продолжить двигаться по маршруту в ночное время — с 22:00 до 10:00.
Запрет коснулся не всех грузовых автомобилей.
«Ездить могут машины, которые осуществляют пассажирские и международные перевозки, обеспечивают работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных и лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или для ремонтных работ», — уточнили в ведомстве.