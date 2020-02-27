В Свердловской области ФСБ задержала банду, занимавшуюся незаконной торговлей оружием (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области ФСБ совместно с МВД задержала членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Как рассказали АН «Между строк» в ведомстве, преступники в числе прочего занимались модернизацией гражданских образцов оружия в боевые аналоги. По итогам операции из незаконного оборота было изъято 17 единиц огнестрельного оружия: автомат АК-74, пистолет-пулемёт CZ-25, 15 пистолетов ПМ и ТТ, револьвер «Наган», а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ). Помимо этого, по месту проживания задержанных было обнаружено приспособление для бесшумной стрельбы и более 250 патронов различного калибра.

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.