В Свердловской области эвакуировали 20 рыбаков с отколовшейся льдины

На Белоярском водохранилище днём 7 марта в двух километрах от берега оторвалась льдина, на которой находились 20 рыбаков. Выбраться на берег им помогли сотрудники МЧС.

Как пишет Е1.ru, с сообщением о ЧП в экстренные службы обратились сами рыбаки — они позвонили по единому номеру вызова экстренных служб 112. На проведение спасательной операции потребовалось полчаса.