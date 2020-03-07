В Свердловской области эвакуировали 20 рыбаков с отколовшейся льдины

На Белоярском водохранилище днём 7 марта в двух километрах от берега оторвалась льдина, на которой находились 20 рыбаков. Выбраться на берег им помогли сотрудники МЧС.
Как пишет Е1.ru, с сообщением о ЧП в экстренные службы обратились сами рыбаки — они позвонили по единому номеру вызова экстренных служб 112. На проведение спасательной операции потребовалось полчаса.
«К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке. В течение получаса все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС Свердловской области.