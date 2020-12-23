В Свердловской области энергетики начали процедуру банкротства сразу 160 компаний-должников

Накануне нового года «Энергосбыт Плюс» начал готовить массовые иски о банкротстве к компаниям-должникам в Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.

На данный момент энергетики опубликовали сообщения о намерении подать банкротные иски на портале «Федресурс», это необходимое досудебное действие, которое является первым шагом к процедуре банкротства. Речь идёт о заявлениях в отношении 160 организаций, суммарно задолжавших за тепловую и электрическую энергию более 820 млн рублей.

«Далее, если должники не выполнят свои обязательства по оплате поставленных энергоресурсов в течение 30 дней с даты публикации, документы будут переданы в суд для признания должника банкротом», — отметили в «Энергосбыте».

Энергетики подчёркивают, что все ранее принимаемые способы воздействия на должников результатов не принесли.

«В случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности производится за счёт продажи имущества должника. В случае отсутствия у организации имущества её руководитель привлекается к субсидиарной ответственности. Менеджмент компаний-банкротов будет отвечать личными денежными средства и имуществом за долги перед энергетиками», — заявили в компании.

В качестве злостных неплательщиков приводят в пример управляющие компании: нижнетуринское ООО «УниверкомСевер 3» (долг — 72,8 млн рублей), екатеринбургские ЖСК «ОЖЭК № 1» (23,6 млн рублей) и ТСЖ «Кедр» (6,2 млн рублей). Также в перечень потенциальных банкротов вошли предприятия коммунального сектора региона: ООО «Вертикаль» (Серов) с долгом 87 млн рублей, ООО ТК «СИСТЕМА» (Каменск-Уральский) — 27,8 млн рублей, ООО Группа компаний «Уралэнергомаш» (Верхняя Тура) — 11,7 млн рублей, МУП ЖКХ Ачитского ГО — 10,6 млн рублей.

Энергокомпания призвала клиентов в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с задолженностью.