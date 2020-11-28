В Свердловской области два рыбака утонули, провалившись под лёд на снегоходе

Под Ивделем спасатели обнаружили тела двух рыбаков, пропавших 18 ноября. Мужчины провалились под лёд, когда ехали на снегоходе.

Евгений и Станислав утром 18 ноября поехали на рыбалку к озеру Шемпат, которое находится в 90 километрах от посёлка Пелым. На следующий день жена одного из мужчин обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

«Накануне пропажи рыбакам было предложено переночевать в таёжной избушке, так как на транспортном средстве Евгения и Станислава не работала фара. По предварительным данным, рыбаки отказались от этого предложения и поехали обратно домой», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Одного из рыбаков нашли на второй день поисков. Тело мужчины плавало на поверхности реки, а рядом обрывались следы снегохода, пишет Znak.com. Тело друга водолазы искали несколько дней, они обследовали 4200 квадратных метров дна реки, а спасатели — 1200 квадратных метров береговой зоны. Сегодня, 28 ноября, спустя почти 10 дней поисков специалисты нашли тело второго мужчины, его унесло течением.