В Свердловской области два человека скончались после укусов клещей

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва во время пресс-конференции сообщила, что в 2021 году в Свердловской области после укусов клещей скончались два человека, пишет Znak.com.

По словам чиновницы, у умерших 74-летней женщины и 65-летнего мужчин был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит».

Всего в этом году более 34 тысяч свердловчан пострадали от клещей: это на 10% больше, чем в 2020 году, и на 13% выше среднемноголетнего уровня. Пономарёва сказала, что среди исследованных проб клещей антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 2% случаев. Число выявленных случаев клещевого энцефалита на 37% больше, чем было в прошлом году.

Эксперт ожидает, что сезон клещей закончится в октябре: насекомые просыпаются при температуре +6 градусов и засыпают при 0 градусов.

По данным Роспотребнадзора, каждый третий случай присасывания клеща был зафиксирован в Екатеринбурге. Это связано с поведением прокормителей клещей — грызунов, которые «идут в город».