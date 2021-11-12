В Свердловской области дорожные службы ликвидируют последствия снегопада

На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 305 снегоуборочных машин. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области со ссылкой на ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Снегопад начался в 3:00 12 ноября. Высота снежного покрова на проезжей части достигла 4 сантиметров на западе области, 3 сантиметров — на севере и 2 сантиметров — в центральной части региона.

«Всего на региональные трассы ночью вышли 202 комбинированных дорожных машины, 57 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров и 31 единица прочей техники. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом подрядные организации использовали 105 тонн песка и 2,8 тысячи кубометров противогололёдных материалов», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время 13 специалистов управления автодорог лично следят за работой подрядных организаций, погодными условиями и состоянием дорожного покрытия на региональных трассах.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.