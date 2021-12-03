В Свердловской области должница попалась судебному приставу, разместив объявление о продаже игрушечной машины 

В Екатеринбурге судебный пристав на сайте объявлений нашёл должницу и арестовал её машину. Как пишет E1.ru со ссылкой на ГУФССП России по Свердловской области, девушка задолжала 588 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что в собственности у екатеринбурженки есть автомобиль Audi A5 и мотоцикл Harley-Davidson, но найти девушку и её транспорт сразу не удалось: по месту регистрации она не живёт.

«Случайным образом девушка была обнаружена на интернет-сервисе для размещения объявлений с сообщением о продаже детского автомобиля Lexus. Судебный пристав спросил у продавца, где можно посмотреть машинку. Во дворе указанного ею дома был обнаружен автомобиль Audi A5», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Машину арестовали, эвакуировали на спецстоянку. Если хозяйка авто в ближайшее время не погасит долг, автомобиль оценят и продадут, а вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга.