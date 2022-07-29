В Свердловской области до конца недели ожидается смог

29.07.2022 13:27
В Свердловской области до 20:00 31 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
До конца последней недели июля существует повышенный риск ухудшения видимости на дорогах и увеличения ДТП, а также образования автомобильных заторов, ухудшения самочувствия населения. В связи с НМУ 1-й степени ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять следующие рекомендации, чтобы обезопасить себя и близких:
- ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период вносит наибольший вклад в загрязнение города;
- сократить время прогулок на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- не открывать для проветривания в квартире окна, особенно ночью и ранним утром;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
- избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- промывать нос и горло при возвращении домой.