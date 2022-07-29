В Свердловской области до конца недели ожидается смог

В Свердловской области до 20:00 31 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

До конца последней недели июля существует повышенный риск ухудшения видимости на дорогах и увеличения ДТП, а также образования автомобильных заторов, ухудшения самочувствия населения. В связи с НМУ 1-й степени ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять следующие рекомендации, чтобы обезопасить себя и близких: