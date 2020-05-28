В Свердловской области до 8 июня изготовят больше 3 млн бюллетеней для голосования по Конституции

В Свердловской области в ближайшие дни начнётся печать бюллетеней к голосованию по изменениям Конституции, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Всего отпечатают 3,3 млн бюллетеней — по количеству избирателей в области, весь тираж должен быть отпечатан до 7 июня, 8 июня начнётся доставка документов во все территориальные избирательные комиссии.

«Доставку в теркомы будет осуществлять управление спецсвязи по согласованному графику. В участковые комиссии бюллетени поступят непосредственно перед днём голосования. Его дату, как вы знаете, президент пока не назначил, но подготовка по решению ЦИК России возобновлена», — прокомментировал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Изначально голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, но было отложено на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса. В конце прошлой недели стало известно, что Центральная избирательная комиссия на закрытом совещании разморозила средства на проведение голосования по внесению изменений в Конституцию.

Владимир Путин подписал 14 марта принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок. Ключевое изменение позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года, среди других поправок — упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории».