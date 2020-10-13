В Свердловской области для разгрузки больниц снова откроют обсерваторы

В Свердловской области снова начнут открывать обсерваторы — в них будут отправлять пациентов с коронавирусом, которые уже идут на поправку и могут освободить места в больницах, сообщил вице-губернатор Павел Креков.

«Накоплен достаточно серьёзный опыт лечения и ведения больных в условиях не только стационара, который мы активно используем. Лёгкие больные могут быть оставлены дома, больные, которые имеют безусловную динамику на выздоровление, могут быть отправлены в места временного размещения. Мы сейчас начинаем открытие мест временного размещения (обсерваторов), что позволит разгрузить койки в стационаре. В ряде городов будем это делать, хотя не в таком количестве, как было прежде, но этот процесс всё равно мы вынуждены начать, потому что он показал свою эффективность», — заявил вице-губернатор.

Отмечается, что при этом в больницах региона на данный момент полторы тысячи свободных коек, выделенных под пациентов с коронавирусом.