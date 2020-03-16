В Свердловской области для предотвращения заторов начали взрывать лёд

Технические специалисты начали взрывать лёд на водоёмах Свердловской области для предотвращения ледовых заторов, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Для недопущения ледовых заторов и подтопления прибрежных территорий на реках Свердловской области проводятся работы по разрушению льда взрывным и механическим способом», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что подрывы льда проведены у семи мостовых сооружений Свердловской области.

«Один подрыв льда был проведён в Верхотурском городском округе на реке Салде у деревни Прокопьевской Салды. В Туринском городском округе взрывотехники подорвали лёд у трёх мостов через реку Туру на автодорогах село Липовское — деревня Чернышово, село Жуковское — село Кумарьинское, село Городищенское — деревня Галактионовка. Подрывы льда в Слободо-Туринском муниципальном районе были проведены у трёх мостов через реку Туру на автодорогах село Байкалово — село Туринская Слобода — Туринск, село Сладковское — деревня Макуй, село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сага. Взрывные работы также запланированы у трёх мостов в Североуральском городском округе, Таборинском муниципальном районе и в Махнёвском муниципальном образовании», — рассказали в МЧС.

Для заложения взрывчатки в некоторых районах Свердловской области разрезали более 1,5 тысячи метров льда. Для взрывов в общей сложности было использовано около 700 килограммов взрывчатки. Отмечается, что проводимые работы позволят защитить мосты от весеннего ледохода, предупредить заторы на реках и не допустить подтопления территорий и возникновения чрезвычайных ситуаций.