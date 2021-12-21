В Свердловской области директор психоневрологического интерната воровала деньги у клиентов

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор экс-директору местного психоневрологического интерната. По данным областной прокуратуры, женщина с 2015 по 2019 год через сотрудников учреждения убеждала клиентов интерната снимать деньги с их банковских счетов и передавать ей под предлогом покупки вещей для нужд учреждения.

В ходе расследования дела было доказано, что с 2010 по 2018 год директор оплачивала расходы учреждения деньгами 21 клиента интерната, заключив с ними договоры пожертвования.

«При этом клиенты интерната являются инвалидами в связи с психическими заболеваниями, многие из них не умеют писать, читать и считать и не могут принимать юридически значимые решения. Преступными действиями бывшего директора психоневрологического интерната причинён ущерб клиентам учреждения на сумму более 4,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Также осуждённая должна будет возместить ущерб клиентам. Приговор пока не вступил в законную силу.