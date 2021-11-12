В Свердловской области директор коммунальной компании украл воду на 26 млн рублей

В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Региональные коммунальные системы». По версии обвинения, мужчина не планировал исполнять принятые на себя обязательства по договору холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В октябре 2015 года обвиняемый по результатам торгов заключил с администрацией Нижнетуринского городского округа соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения и водоочистки, находящихся в собственности муниципалитета. Тогда же обвиняемый заключил с крупным предприятием договор холодного водоснабжения, согласно условиям которого последнее обязуется подавать ООО “Региональные коммунальные системы” холодную воду, а возглавляемая обвиняемым организация должна её оплачивать. При этом обвиняемый дал указание подчинённым сотрудникам заключать с абонентами Нижнетуринского городского округа договоры холодного водоснабжения и водоотведения», — сообщили в прокуратуре.

С октября 2015 года по октябрь 2016 года подсудимый получал за поставленную холодную воду плату от абонентов, однако свои обязательства не выполнял. В результате незаконных действий мужчины предприятию нанесён ущерб на общую сумму свыше 26,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».