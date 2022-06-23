В Свердловской области действует штормовое предупреждение

Сегодня, 23 июня, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, сильные ливни, местами крупный град, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Синоптики Уральского гидрометцентра Нижнему Тагилу обещают на сегодня переменную облачность, дожди и грозы. Ветер северо-западный, без грозы 4–9 м/с, при грозах с порывами до 15 м/с.

Из-за осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев.

Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге. Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.