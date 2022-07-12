В Свердловской области действует предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в лесах 

По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июля местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, 4-го класса горимости леса по региональной шкале. Кроме того, до 20:00 сегодняшнего дня в регионе ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия.

В 2022 году для обнаружения очагов возгорания в области действует многоступенчатая система мониторинга. Кроме авиации, контроль за лесами ведётся с помощью спутниковой системы слежения и системы «Лесохранитель», которая включает 90 видеокамер. Также на территориях работают пешие патрули.

10 июля специалисты локализовали большой природный пожар площадью 7 гектаров в Серовском лесничестве. На тушение огня были высажены пожарные парашютисты Уральской авиалесоохраны. Причиной возгорания стала сухая гроза.

С наступлением жаркой погоды риск возникновения природных пожаров возрастает, отмечают в МЧС по Свердловской области. Уральцев призывают при посещении лесов быть особо аккуратными, соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать о нём по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».

Напомним, в 2021 году пожароопасный период в Свердловской области длился рекордные пять месяцев. За это время возникло более 1,2 тысячи природных пожаров на площади более 59 тысяч гектаров. Ситуацию усугубили засуха и жара. Ущерб от лесных пожаров в регионе за прошлый сезон превысил 50 млн рублей.