В Свердловской области действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ветра с порывами до 15–16 м/с и мокрого снега. Непогода ожидается сегодня вечером и завтра, 16–17 апреля. Вместе со снежными осадками прогнозируются также дожди.

Уральцам рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, перепарковать автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.