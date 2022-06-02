В Свердловской области дети-инвалиды смогут бесплатно пройти реабилитацию и абилитацию

В Свердловской области Министерство труда РФ запустило пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, которые смогут пройти курс восстановления за счёт государственных средств. Кроме Свердловской области, в программе участвует Тюменская область. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на реализацию проекта было выделено около 300 млн рублей.

С 2 июня дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет могут обратиться в специализированные учреждения региона и получить реабилитацию, оплатив курс электронным сертификатом. Документ можно получить, обратившись в Фонд социального страхования. В зависимости от услуги, на сертификат будут зачислены разные суммы — 102,9 тысячи рублей, 96,6 тысячи рублей, 79,8 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области услуги по реабилитационной терапии можно получить в Областном центре реабилитации инвалидов, Екатеринбургском реабилитационном центре для детей-инвалидов, в реабилитационных центрах для детей и подростков в Каменске-Уральском, в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в Нижнем Тагиле и в реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ «Талисман» и «Лювена» в Екатеринбурге.

Потратить сертификат можно на круглосуточное пребывание в учреждении с сопровождением или без него либо на реабилитацию в полустационарных условиях. Срок комплексной абилитации и реабилитации в рамках проекта составляет три недели.