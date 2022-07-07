В Свердловской области будут судить сотрудницу банка, бравшую кредиты на своих клиентов  

В Первоуральске перед судом предстанет бывшая сотрудница банка, обвиняемая в мошенническом хищении средств клиентов путём оформления без их ведома кредитов. Как сообщает прокуратура Свердловской области, таким способом обвиняемая нанесла ущерб кредитным организациям на сумму более 900 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина, работая старшим операционно-кассовым работником в банке, с декабря 2019 года по январь 2021 года совершала хищение денежных средств клиентов банка, оформляя на них кредиты. Злоумышленница имела задолженности по кредитным платежам в банках и микрофинансовых организациях, поэтому решила поправить своё положение с помощью преступной схемы.

Сотрудница банка подавала заявки на оформление договоров потребительского кредита от имени клиентов банка. Убедившись, что клиенты не подключены к личному кабинету, она использовала их персональные данные, самостоятельно подключала от их имени личный кабинет для управления их счетами. После оформления кредитных договоров перечисленные денежные средства присваивала себе.

Экс-сотрудница банка предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.