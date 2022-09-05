В Свердловской области будут судить гражданку Таджикистана, которая перевозила более 300 граммов героина

В Свердловской области в Шалинском районном суде будут рассматривать дело в отношении 53-летней гражданки Республики Таджикистан. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемая, находясь в пассажирском поезде Москва — Владивосток, перевозила на верхней полке купе вагона в спортивной сумке героин массой более 300 граммов и через мессенджер пыталась продать наркотик в Новосибирске. Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была задержана в поезде сотрудниками транспортной полиции на станции Шаля Свердловской железной дороги, где наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Шалинский районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу.