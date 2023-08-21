В Свердловской области будут судить двух мужчин за жестокое убийство собутыльника

Следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении двоих неработающих жителей Верхней Туры, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

По данным следствия, вечером 22 февраля 2023 года двое фигурантов дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Кирова в Верхней Туре, в ходе словесной ссоры с ранее знакомым им местным жителем совместно нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого сообщники решили совместно убить потерпевшего, полагая, что он может сообщить об избиении в полицию. С целью убийства потерпевшему были нанесены колото-резаные ранения ножом в области груди и шеи, отчего тот скончался.

«Когда оперативники полиции провели комплекс неотложных первоначальных мероприятий, оказалось установлено, что причиной конфликта между участниками инцидента в ходе совместного распития спиртного и последующего избиения явилось то, что двое соучастников заподозрили третьего мужчину в краже сотового телефона. Сообщники решили, что избитый может сообщить про это в полицию, в связи с чем решили его убить. Впоследствии нож был выброшен в сугроб», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к его рассмотрению. Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.