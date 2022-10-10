В Свердловской области будут судить банду мигрантов, ограбивших несколько супермаркетов в Нижнем Тагиле и других городах региона

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении восьми мигрантов из Средней Азии, которые занимались похищением сигарет из магазинов по всей области.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, с августа по октябрь 2021 года бандой было совершено 23 кражи сигарет из продовольственных магазинов. Общая сумма ущерба, причинённого предпринимателям, составила 2,5 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», два из 23 эпизодов были зафиксированы в Нижнем Тагиле и пригороде. Преступления были совершены в магазинах крупных торговых сетей в середине сентября 2021 года.

Злоумышленники также орудовали в Невьянском, Зареченском, Богдановичском, Нижнесергинском и Первоуральском городских округах. При этом подозреваемые проживали в Екатеринбурге, а в другие населённые пункты приезжали только ради совершения преступлений. Целью злоумышленников становились магазины в малонаселённых местах, где установлено меньше камер и куда сотрудники ЧОП не смогли бы быстро добраться.

«Действовала группа всегда по одному сценарию: злоумышленники заранее выбирали торговую точку, а затем в период с 00:00 до 04:00 подъезжали к закрытому на ночь магазину, разбивали стеклопакет входной группы камнями или просто дёргали с силой за ручку, вырывали замок, после чего проникали внутрь и из боксов над кассами похищали табачную продукцию. Каких-либо предпочтений злоумышленники не имели, брали всё подряд, грузили похищенное в продуктовые корзины и скрывались с места происшествия на автомобиле, который парковали неподалёку. В среднем один такой налёт длился всего 2–4 минуты. Ущерб пострадавшие индивидуальные предприниматели, как правило, оценивали на сумму порядка 100 000 рублей. Похищенное позже участники группы сбывали в Екатеринбурге на территории рыночного комплекса “Таганский ряд” своим же соотечественникам, а выручку делили поровну», — отметил полковник Горелых.

Задержать злоумышленников удалось в ходе спецоперации на территории Невьянского ГО. Четверо подозреваемых были задержаны, в салоне их автомобиля полицейские обнаружили похищенный накануне товар. Личности остальных четырёх участников группы стражи порядка установили в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Все восемь человек оказались уроженцами Cредней Азии, это мужчины 1991, 1992, 1994, 2000 и 2002 годов рождения. Расследование длилось целый год. Несмотря на предъявленные доказательства, обвиняемые сознались лишь в части эпизодов. Дело в отношении злоумышленников по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере) передано в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.