В Свердловской области будут судить адвоката, взявшего у клиентки 200 тысяч рублей для взятки следователю

25-летняя адвокат из Екатеринбурга потребовала 200 тысяч рублей у своей подзащитной, которая проходила по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Деньги адвокат якобы собиралась передать следователю, чтобы клиентка избежала уголовной ответственности.

Как сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области, защитница не собиралась передавать полученные деньги и не могла повлиять на ход расследования дела. После получения денег адвокат была задержана сотрудниками ФСБ, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».

Адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Следователями собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.