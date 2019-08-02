В Свердловской области будут аннулировать регистрацию тонированных машин

Управление ГИБДД по Свердловской области предупредило автовладельцев об аннулировании регистрации машин, чьи владельцы отказались убирать тонировку.

«Регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, не соответствующие требованиям нормативов в области безопасности дорожного движения, может быть аннулирована. Это касается случаев, когда на стёкла автомобиля нанесена тонировочная плёнка, ограничивающая обзор водителя, а также внесены несанкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа и т. д.)», — отмечают в Госавтоинспекции.

В ведомстве подчёркивают, что такая мера будет распространяться на тех автовладельцев, которые уже были предупреждены о том, что тонировка их машин не соответствует нормам.