В Свердловской области больше половины школ запретили ученикам пользоваться мобильниками во время уроков

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что уже четверть российских школ отказались от использования мобильных телефонов на уроках, последовав рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения. По её данным, в Свердловской области это сделали 65,3% учебных заведений.

«Впервые в этом году сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение. И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — рассказала министр в интервью «Российской газете».