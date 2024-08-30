В Свердловской области более 500 начинающих предпринимателей воспользовались пакетом «Старт» от СОФПП при регистрации своего дела

В Свердловской области около 550 начинающих предпринимателей воспользовались комплексной поддержкой в рамках пакета «Старт» с начала 2024 года. Программа помогает запустить своё дело при помощи консультантов. В неё включены как основные, так и вспомогательные шаги, которые могут потребоваться начинающему предпринимателю на старте.

Пакет «Старт» — это комплекс услуг для физических лиц, которые хотят зарегистрироваться как предприниматели или самозанятые. Специалисты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») бесплатно помогают им выбрать организационно-правовую форму, коды ОКВЭД, консультируют по трудовым отношениям, составлению бизнес-плана, имеющимся мерам господдержки.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создан и эффективно работает комплекс мер поддержки для начинающих предпринимателей. Это и нефинансовые, и финансовые инструменты. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства консультирует, проводит бесплатное обучение, организует бизнес-форумы, выдаёт займы, помогает в получении грантов», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В пакет «Старт» входят основные и дополнительные услуги. К основным относятся: помощь в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения, информация о наличных и безналичных расчётах с физическими и юридическими лицами, подбор кодов ОКВЭД для основного и дополнительного видов деятельности, а также информирование об онлайн-сервисах цифровой платформы МСП.РФ и мерах государственной поддержки, помощь в регистрации в личном кабинете СОФПП.

Также начинающий предприниматель может выбрать дополнительную услугу. В их числе: консультация по трудовым отношениям, помощь в разработке бизнес-плана, подготовка пакета документов на регистрацию ООО или ИП, информирование по получению электронно-цифровой подписи, подготовка документов и содействие в переходе на специальные налоговые режимы, консультация по ведению книги учёта доходов и расходов, информирование об обязательной маркировке рекламы и многое другое.