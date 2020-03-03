В Свердловской области более 200 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Свердловской области на 3 марта из-за вспышки коронавируса остаются под наблюдением 211 человек — 27 граждан России, вернувшихся из Китая, и 157 граждан КНР, со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет Znak.com.

По словам собеседника, большая часть китайцев — 69 человек, включая 27 студентов, — находятся в обсервации в общежитии Богдановича, их должны выписать 6 марта. В Екатеринбурге под наблюдением врачей находятся 28 человек, в Верхней Пышме — восемь, в Невьянске — пять, в Кушве и Асбесте — по три человека. На сегодняшний день у всех этих граждан не подтвердился лабораторный анализ на коронавирус, те же данные ежедневно официально озвучивает Минздрав Свердловской области.

Всего после начала вспышки коронавируса в Китае в Свердловской области под наблюдением находились 1196 человек, прибывших из КНР. По официальным данным, опубликованным на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на 2 марта под наблюдением остаются 189 граждан.

По состоянию на утро 3 марта число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек, погибли свыше 3 тысяч человек. В России были подтверждены пять случаев коронавируса.