В Свердловской области бизнесу придётся платить налог с господдержки

Сопредседатель комиссии по налоговой и финансовой политике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, налоговый эксперт Мария Чумак сообщила, что бизнесменам придётся заплатить налоги по некоторым видам господдержки, оказанной из-за пандемии коронавируса, пишет Znak.com.

В частности, Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей списал проценты по займам, выданным бизнесу, за май, июнь и июль. Кроме того, была предоставлена отсрочка на выплату тела займов, в связи с этим заёмщики фонда практически ничего не будут платить в течение трёх месяцев. Однако в то же время по налоговому кодексу списание процентов трактуется как доход, облагаемый налогом на прибыль, отметила Мария Чумак.

«Программа поддержки бизнеса должна быть точно поддержкой, а не нести дополнительные расходы», — отметила она.

Напомним, в марте Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия коронавируса. В России для предотвращения распространения заболевания были объявлены нерабочие дни, а затем действовал режим самоизоляции, во время которого работа предприятий и передвижение населения были ограничены. Запреты на работу организаций до сих пор сняты лишь частично.