В Свердловской области БелАЗ рухнул в карьер. Водитель погиб на месте

В карьере Баженовского месторождения хризотил-асбеста под городом Асбестом перевернулся БелАЗ. 34-летний водитель не справился с управлением во время движения. В результате этого самосвал упал с уступа, водитель погиб на месте, сообщает паблик «Инцидент. Екатеринбург».

Водитель в рабочее время вёл 50-тонную машину по краю карьера. В какой-то момент самосвал сорвался со склона и перевернулся. Компания «Ураласбест» начала служебную проверку произошедшего.