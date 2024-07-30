В Свердловской области банда подростков пыталась устроить теракты на железной дороге по заданию спецслужб Украины

Центральным МСУТ СК России возбуждено два уголовных дела в отношении восьми несовершеннолетних жителей региона в связи с попыткой совершения двух террористических актов на железной дороге.

По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трёх человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.

Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов преступной деятельности, проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, а также по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).