В Свердловской области автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в кювет, пострадали семь человек

В Свердловской области вылетел в кювет автобус, в котором ехали с концерта в Перми поклонники творчества певца Макса Коржа. В результате ДТП пострадали семь человек. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём.

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла примерно в 07:10 в районе 242 км трассы Пермь — Екатеринбург. Автобус со свердловскими номерами перевозил 53 пассажиров.

«По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок. Карета скорой помощи доставила в Бисертскую больницу для оказания первой помощи семь человек», — рассказал полковник Горелых.

Он также пояснил, что за транспортным средством управлял житель Артёмовского района Свердловской области, водительский стаж которого девять лет. Мужчина не пострадал, сейчас на месте ЧП его опрашивают представители МВД.

«Чудом обошлось без жертв, потому что транспортное средство двигалось в сторону лесополосы, до которой оставалось всего около 20 метров», — добавил Горелых.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕДДС, у одной из пострадавших диагностирован перелом правой кисти. Также у 20-летнего молодого человека выявлен перелом голеностопа, ещё у одной девушки — закрытая черепно-мозговая травма.