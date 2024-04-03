В Свердловской области активно займутся развитием креативных индустрий. Первое событие — крупный модный проект U'FASHION

Модный проект международного уровня U'FASHION запущен в Екатеринбурге. Его главная цель — поддержка индустрии моды в регионе. Событие связано с развитием стандарта креативных индустрий. Свердловская область стала пилотным регионом РФ, принимающим участие в развитии креативной экономики.

Проект по продвижению брендов и дизайнеров Свердловской области U'FASHION будет включать в себя Всероссийский конкурс дизайнеров, Международную неделю моды UF LAB, бизнес-миссии и форумы, а также будет создан журнал и электронный портал о дизайнерах Свердловской области. Об этом сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал.

«Сегодня мы запускаем новый международный проект — U'FASHION. Его главная задача — помочь уральским модным дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. Именно сейчас, с учётом освободившихся на рынке ниш, эта сфера особенно востребована. И мы видим, что всё больше свердловских брендов становятся популярными и за пределами нашего региона. У Екатеринбурга, не сомневаюсь, есть все шансы со временем стать столицей моды России, а мы приложим для этого необходимые усилия. U'FASHION — самый значимый проект, который мы реализуем в этом году вместе с федеральным Агентством стратегических инициатив в рамках разработки Регионального стандарта развития креативной экономики. Свердловская область — один из пилотных регионов, где разрабатывается этот стандарт. Он нужен, чтобы дать ещё больше возможностей нашим креативным, творческим индустриям», — рассказал Вадим Третьяков.

Первое событие проекта — конкурс российских дизайнеров, заявки на который принимаются с 3 апреля по 20 мая. Его победители получат денежный приз до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 2,2 млн рублей. В качестве призов заявлены также фотосъёмка от Сергея Аутраша, интервью на сайте издания «Коммерсантъ», специальный приз от глянцевого журнала The Voice, разработка коммуникационной стратегии от агентства KONTORA и другие подарки.

Участие в конкурсе могут принять российские дизайнеры и бренды, занимающиеся разработкой мужской, женской и/или детской одежды. Важное условие — регистрация в качестве самозанятых или субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заполнить заявку и узнавать все последние новости проекта можно на портале http://ufashion.ru/. Там будут описаны истории возникновения уральских брендов и представлены их коллекции. На сайте появятся подкасты с дизайнерами и новости о fashion-событиях на Урале, в России и мире. В дальнейшем на базе ресурса планируют организовать электронную торговую площадку.

С 21 мая до 12 июня жюри отберёт среди всех участников до 30 дизайнеров, имена которых будут опубликованы на сайте проекта. На втором этапе — с 13 июня до 26 июля — экспертная комиссия назовёт до 15 лучших участников, которые смогут продемонстрировать свои коллекции на большом модном показе, закрывающем Международную неделю моды. Денежные призы получат до 10 победителей проекта.

«Показ коллекций финалистов и оглашение победителей состоится в рамках UF LAB в “Домне”, в новом зале с колоннами в пятой очереди креативного кластера, которую мы откроем в этом году. Призовой фонд внушительный. Выбирать победителей будут эксперты, работы будут оценивать в том числе с точки зрения маркетинга, упаковки, презентации. Приглашаю смелее заявляться к участию в мероприятиях UF LAB», — поделился директор СОФПП Валерий Пиличев.

Креативный кластер «Домна» — основная площадка, где планируется проведение показов. Поскольку событие будет проходить на Урале, его планируют сделать в брутальной стилистике, используя для этого в том числе промышленные локации. Показы пройдут, в частности, в ангаре «Уральских авиалиний», Музее автомобильной техники в Верхней Пышме и других интересных местах.

«Екатеринбург — “сухой порт” Урала, крупнейший логистический центр страны, поэтому для проведения показов в ходе UF LAB мы задействуем именно те локации, которые связаны с тематикой транспорта. Цель недели моды — расширить позиционирование Екатеринбурга не только как столицы промышленного региона, подчеркнуть статус Екатеринбурга как города молодых, креативных и талантливых людей», — убеждена заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева.

Куратором Международной недели моды стала Екатерина Мухина — известный российский стилист, журналист моды, бывший редактор российской версии глянцевого журнала Elle. Билеты на показы уже доступны к продаже на сайте недели моды. Там же можно зарегистрироваться для участия в деловой программе.

Показам будет предшествовать насыщенная деловая программа. В неё войдут бизнес-миссии с участием предпринимателей из Турции, Узбекистана и Китая, биржи контактов и закупочные сессии с иностранными партнёрами, конференция с участием представителей уральских и федеральных универмагов одежды и форум для самозанятых в индустрии моды.

Свердловская область стала пилотным регионом для реализации Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Опорной организацией в реализации стандарта определён СОФПП. Фонд продолжит поддержку и развитие креативных индустрий Свердловской области. Первый шаг в развитии — анализ влияния креативных индустрий на экономику и создание региональной экспертной группы. До этого подобных исследований на региональном уровне не проводилось. Оно ляжет в основу стратегии развития креативной экономики региона до 2030 года.

Следить за проектом можно не только на сайте, но и в Telegram — https://t.me/ufural, Telegram-канал конкурса дизайнеров — https://t.me/uflab_designers. Развитие российских брендов — один из приоритетов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.