В Свердловской области активизировались клещи

Первый в весеннем сезоне 2024 года случай клещевого укуса зарегистрирован в Екатеринбурге. Насекомое укусило ребёнка 25 марта, когда тот находился за чертой города. Ему введён противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«В 2023 году сезон передачи клещевых инфекций продолжался с 24 марта по 30 октября. За этот период в травматологические пункты медицинских организаций обратилось 23 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что в 2 раза ниже 2022 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Случаи были зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях Свердловской области», — сообщают в ведомстве.

В этом году на основе энтомологических исследований эпидемиологи рассчитывают на снижение численности иксодовых клещей. Но количество укушенных свердловчан будет зависеть от погоды, урожайности дикоросов и социальных факторов.

После схода снега планируются работы по расчистке и обработке территорий от паразитов и вредителей.

Отметим, что в конце сезона 2023 года клещевой вирусный энцефалит диагностировали у 83 человек, что в 2,2 раза ниже уровня 2022 года и на 15,6% ниже среднего многолетнего показателя. Клещевой иксодовый боррелиоз был зафиксирован у 441 человека, что в 1,38 раза ниже уровня 2022 года.