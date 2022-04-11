В Свердловской области активизировались клещи 

Первый в весеннем сезоне 2022 года случай клещевого укуса зарегистрирован в Свердловской области. Опасное насекомое укусило жительницу Екатеринбурга 10 апреля на территории коллективного сада в поселке Аять, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Эпидемиологи регионального управления Роспотребнадзора напоминают, что самой эффективной мерой профилактики против клещевого вирусного энцефалита является плановая вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных ограничений. Непривитым гражданам и людям, у которых подошёл очередной срок ревакцинации, необходимо сделать прививку в ближайшее время.

«Если вы пропустили очередной срок ревакцинации и с момента последней прививки прошло больше трёх лет, сдайте кровь для исследования иммунитета на напряжённость к КВЭ и определитесь с лечащим врачом по схеме дальнейшей вакцинации», — говорят специалисты.

Также необходимо помнить о мерах личной неспецифической защиты от присасывания клещей: применении специальных защитных костюмов или закрытых обуви и одежды на прогулках в лесу, использовании репеллентов и самоосмотре.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травматологический пункт медицинского учреждения. В Нижнетагильском центре гигиены и эпидемиологии уж открыт пункт по приёму клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций. Своевременно проведённый анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций, добавляют в Роспотребнадзоре.

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