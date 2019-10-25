В Свердловской области абоненты оператора «Мотив» массово жалуются на проблемы со связью

В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» массово жалуются на проблемы со связью.

Жалобы в сети публикуют пользователи из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска и Ирбита. Также, по их словам, возникли проблемы с дозвоном до службы технической поддержки оператора.

«Мотив не отвечает, потому что все сотрудники МОТИВа сидят на МОТИВе...» — написал в группе оператора в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Денис Дикарев.

По информации E1.ru, проблемы со связью начались примерно в 17:20 по местному времени.