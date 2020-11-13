В Свердловской области 69-летнего депутата обвиняют в совращении 15-летней школьницы

В Свердловской области арестовали 69-летнего депутата думы Байкаловского сельского поселения Владимира Барыкина по делу о совращении 15-летней школьницы, сообщают СМИ.

По данным «КП-Екатеринбург», инцидент произошёл в марте 2019 года на территории транспортной компании «Экспресс», которая принадлежит депутату. Школьница воспитывается в полной благополучной семье, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

На время следствия депутат помещён в ИК-13 Нижнего Тагила. Против него готовы подать заявления родители ещё нескольких пострадавших.