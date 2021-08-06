В Свердловской области 40% взрослых жителей привились от коронавируса

В Свердловской области количество вакцинированных от COVID-19 приближается к миллиону: первую прививку поставили почти 933 тысячи человек, полностью завершили курс вакцинации более 740 тысяч жителей, сообщает региональной оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что прививочная кампания проходит без сбоев, каждую неделю впервые прививается от коронавируса порядка 40 тысяч человек. Напомним, власти ставили задачу привить 2,3 миллиона жителей — именно такое количество необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет. Планку в 60% вакцинированных нужно достичь к сентябрю. На данный момент, исходя из данных оперштаба, в Свердловской области привились чуть более 40% взрослых жителей.