В Свердловской области 40% объектов ЖКХ готовы к отопительному сезону

В муниципалитетах Свердловской области порядка 40% объектов жилищно-коммунального хозяйства уже готовы к отопительному сезону, работы на остальных объектах идут по плану и будут завершены к 1 октября.

«Объём выполненных на сегодняшний день работ уже даже чуть больше, чем в прошлом году. Основные подготовительные мероприятия будут завершены к 1 октября, к моменту, когда действительно отопительный сезон уже начнётся везде, когда заработают все котельные, когда теплотрассы начнут пропускать тепло к домам и объектам социальной сферы. И надеюсь, что и в этом году мы также войдём достаточно плавно и безболезненно в отопительный сезон и жители получат тепло в свои квартиры», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Основной объём работ в рамках подготовки к отопительному сезону в этом году проводится по обновлению сетей тепло- и водоснабжения. По региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрена реализация 60 мероприятий в 30 муниципальных образованиях. Общая протяжённость отремонтированных сетей в городах Свердловской области составит 187 километров. Качество предоставляемых услуг улучшится для более 500 тысяч человек. Объём федеральных средств, направленных на эти цели в Свердловской области, за два года составил 1,9 млрд рублей, а общая сумма средств на замену ветхих сетей с учётом софинансирования из регионального бюджета превысит 3,2 млрд рублей.

Свердловская область по реализации региональной программы по модернизации сетей коммунальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета возглавила топ-3 регионов России.

В рамках подготовки к отопительному сезону в целом по Свердловской области коммунальщики должны проверить исправность работы свыше 7 тысяч километров тепловых сетей, почти 12 тысяч километров водопроводных сетей и около 6,9 тысячи километров канализационных сетей. К холодам необходимо подготовить 1,4 тысячи котельных, свыше 800 центральных тепловых пунктов по всем видам собственности, 1,6 тысячи водозаборов, почти 600 канализационных насосных станций. Кроме того, совместно с управляющими организациями и собственниками необходимо подготовить более 37 тысяч жилых домов. Общий объём финансирования, выделяемого на подготовку к осенне-зимнему периоду, составляет 7 млрд рублей.