В Свердловской области 36 педагогов ко Дню знаний получили премии по 200 тысяч рублей

В Свердловской области 36 педагогов ко Дню знаний получили президентские премии по 200 тысяч рублей за достижения в образовательной деятельности. Шесть человек из числа награждённых трудятся в школах Нижнего Тагила.

Конкурс призван повысить престиж педагогических профессий, что соответствует целям и задачам национального проекта «Образование». В этом году во всероссийском отборе приняли участие 55 учителей из разных муниципалитетов Свердловской области.

Победителей определило жюри в составе экспертов из сферы образования, общественных деятелей и представителей родительского сообщества. В числе лауреатов из Свердловской области оказалось больше всего учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, физики и астрономии, а также начальных классов. Половина из них работают школьными педагогами уже более 25 лет. Свыше 10 педагогов-лауреатов преподают в екатеринбургских школах, шестеро учителей из Нижнего Тагила, трое — из Каменска-Уральского. Также среди награждённых педагоги Качканара, Богдановича, Асбеста, Камышлова, Ревды. При этом двое победителей работают в сельских школах.

«Конкурсная комиссия, определяя лауреатов, оценивала их профессиональные достижения, наличие собственных методических разработок, индивидуальную работу как с одарёнными детьми, так и с теми, кто нуждается в особом подходе. Учитывались также отзывы учащихся и их родителей. Ученики лауреатов премии показали высокие результаты в олимпиадах, конкурсах, конференциях, итоговой аттестации, а сами педагоги постоянно развиваются, совершенствуются и транслируют свой опыт коллегам», — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, в Свердловской области ежегодно среди педагогов реализуется более 20 конкурсов по выявлению профессионального мастерства, половиной из которых предусмотрено солидное денежное вознаграждение. В частности, по решению Евгения Куйвашева учреждён конкурс по десяти номинациям на соискание премий губернатора работникам системы образования, победители и призёры которого могут получить до 270 тысяч рублей.