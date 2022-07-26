В Свердловской области 28% всех фруктов и овощей на прилавках не безопасны для покупателей

В Свердловской области за первые 6 месяцев 2022 года специалисты управления Роспотребнадзора проверили 17 тонн овощей и фруктов. 4,9 тонны продукции (28%) изъято из оборота из-за несоответствия требованиям законодательства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили на санитарно-химические показатели 1914 проб плодоовощной продукции. Количество несоответствующих проб составило 2,6%. По микробиологическим показателям исследованы 253 пробы плодоовощной продукции, 1,2% из них неудовлетворительные.

Основные нарушения касались следующих показателей: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания, реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, отсутствие маркировочных ярлыков с указанием срока годности, несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий, нарушения при прохождении медицинских обследований и гигиенического обучения сотрудников, невыполнение производственного контроля, недоведение достоверной и полной информации до потребителя, отсутствие товаросопроводительной документации.

«За 6 месяцев 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 283 объекта, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции, нарушения установлены на 83 объектах. По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих плодоовощную продукцию, наложено 208 штрафов на общую сумму 623 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что покупать овощи и фрукты следует в местах, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью продуктов, находящихся на прилавках. При покупке также стоит обращать внимание на внешний вид товара, условия хранения, наличие информации о дате изготовления. Перед употреблением овощи и фрукты следует мыть проточной водой.