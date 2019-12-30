В Свердловской области 256 бизнесменов получили поддельные штрафы за нарушение трудового кодекса

Прокуратура Свердловской области выявила 256 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые получили поддельные документы от имени Государственной инспекции труда о назначении штрафа за нарушение трудового законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Отделом дознания УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), которое передано для дальнейшего производства дознания заместителю начальника отдела УОД ГУ МВД России по Свердловской области», — уточнили в пресс-службе.

По уголовному делу запланирован комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления и лиц, его совершивших.

При получении аналогичных документов прокуратура рекомендует обращаться в отдел управления организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области.