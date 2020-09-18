В Свердловской области — 129 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 9 заболевших

В городах Свердловской области зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+61), Ачитского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+9), Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 554.

«Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 369. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 62 человека. Общее число выписанных достигло 21 027. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 559», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5905 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5339 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.