В Свердловской области 128 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 14 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 128 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 26 788 жителей региона.

«Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

По данным Znak.com, на сегодняшний день в коронавирусных госпиталях находятся 2340 человек с COVID-19 и пневмонией.

За сутки из больниц региона было выписано 60 человек, всего уральские врачи вылечили 20 662 пациента.

Зарегистрировано десять летальных исходов. С начала пандемии умерли 522 свердловчанина.

В России за последние сутки выявлено 5488 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5428 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровели 873 535 человек.