В Свердловской области 125 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 9 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 125 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 9 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 27 697 жителей региона.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 79 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 60 человек, всего уральские врачи вылечили 21 087 пациентов.

Зарегистрировано 8 летальных исходов. С начала пандемии умерли 567 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 6065 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 5255 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровели 906 462 человека.