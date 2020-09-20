В Свердловской области 120 новых случаев COVID-19. Из них один — в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 120 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе один — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 27 799 жителей региона.

«Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 58 человек, всего уральские врачи вылечили 21 145 пациентов.

Зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии умерли 568 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 6148 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 79 летальных исходов, полностью выздоровели 2895 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровели 909 357 человек.