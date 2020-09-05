В Свердловской области 119 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 18 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 25 910 жителей региона, в том числе у 1597 тагильчан.

«Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона было выписано 55 человек, всего уральские врачи вылечили 20 244 пациента.

Зарегистрировано пять летальных исходов. С начала пандемии умерли 475 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 5205 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 110 летальных исходов, полностью выздоровели 5379 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровели 838 126 человек.