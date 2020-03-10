В свердловском управлении СК создали спецотдел по расследованию врачебных ошибок

При следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области создали новое подразделение — отдел, который будет заниматься расследованием врачебных ошибок, пишет E1.ru.

Отмечается, что подобные отделы уже работают в СК России в Москве, постепенно они создаются и в регионах. В СУ СКР по Свердловской области пока официально не комментируют создание нового подразделения, поскольку оно ещё только начало свою работу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил цифры: в 2019 году всего в стране было расследовано 332 «медицинских» дела, которые были доведены до суда. В 2018 году их было меньше — 303 дела, хотя обращений в СК по поводу врачебных ошибок гораздо больше — в прошлом году их было шесть с половиной тысяч. Однако не все дела доходят до суда, часто экспертиза не устанавливает прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и трагическим результатом, уголовное дело автоматически прекращается.